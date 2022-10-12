Тим часом на Херсонщині окупанти продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини спостерігається дефіцит медпрацівників через велику кількість поранених внаслідок успішних дій українських захисників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей російської федерації", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У Генштабі також повідомили, що, за наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

9 жовтня було оголошено про звільнення 7 населених пунктів Луганської області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

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