Автомобілі куплені за гроші від пожертвувань.

В Україну відправлять 30 броньованих "швидких", куплених на зібрані кошти українським посольством у Великобританії.

Про це повыдомило посольство України в Британії.

"Ми вирішили направити частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не тільки звичайних "швидких", а й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться в заяві.

Всього придбали 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну на початку тижня.

Наприкінці березня за кошти, зібрані через платформу, придбали 20 тонн медикаментів загальною вартістю майже мільйон доларів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня стало відомо, що лікарі "швидкої", які першими виїжджають на місце подій і часто під кулями, отримають бронежилети. Зокрема, більше тисячі бронежилетів передадуть лікарям екстреної медичної допомоги. У МОЗ також повідомили, що скоро прибудуть нові партії бронежилетів. Їх розподілять між установами екстреної медичної допомоги, розташованими безпосередньо в зоні бойових дій і на прифронтових територіях.

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