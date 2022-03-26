Першу партію з тисячі бронежилетів передадуть лікарям екстреної медичної допомоги.

Лікарі "швидкої", які першими виїжджають на місце подій і часто під кулями і вибухами рятують життя українців, отримають бронежилети.

Про це повідомляє МОЗ. Зокрема, благодійна організація "100% життя" передала МОЗ більше тисячі бронежилетів. Їх передадуть лікарям екстреної медичної допомоги.

"Сьогодні наші медики - справжні герої, які на своєму фронті ведуть боротьбу за життя тисяч цивільних, які стали жертвами російської армії. Тому ми докладаємо максимальних зусиль, щоб кожен лікар, який у "швидкій" виїжджає на виклик, був у максимальній безпеці. Я вдячний волонтерам і благодійникам, які приєдналися до забезпечення наших лікарів необхідним захистом", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У МОЗ також повідомили, що скоро прибудуть нові партії бронежилетів. Їх розподілять між установами екстреної медичної допомоги, розташованими безпосередньо в зоні бойових дій і на прифронтових територіях. Йдеться, зокрема, про лікарні в центральних, східних і південних областях України, які зараз найбільше страждають від обстрілів окупантів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Віктор Ляшко повідомив, що з 24 лютого, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні, окупанти обстріляли 58 "швидких" і вбили 6 медиків, 18 лікарів отримали поранення.