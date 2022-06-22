За її словами, найважливіший принцип у зборі військової аптечки – не економити.

Аптечки українських військових обов'язково мають бути наповненими якісними компонентами. В іншому разі вона не врятує людину в найбільш критичний момент, а вб'є її.

Про це в ефірі 24 каналу розказала волонтерка та співзасновниця благодійного фонду "Як ти?" Катерина Козачинська.

За її словами, багато аптечок, які зараз передають українським військовим, є дуже поганими. Їх поспіхом наповнюють неякісними турнікетами або бинтами. Це потрібно змінювати.

"Вони (аптечки - УНІАН) дешеві, але взагалі не рятують. Неякісні аптечки – це пасивне вбивство", – наголосила Козачинська.

Волонтерка зазначила, часто під час бою у захисників буває всього кілька секунд, щоб затягнути турнікет і врятувати життя. До прикладу, якщо такий неякісний турнікет зламається, то військовий може просто померти від втрати крові.

За словами Козачинської, найважливіший принцип у зборі військової аптечки – не потрібно економити. Речі мають бути сертифіковані. Перед відправкою на фронт всі аптечки потрібно перевіряти: інколи ножиці можуть погано різати або ж турнікети рватися тощо. Важливо, щоб це робив медик, який розуміється у цій справі.

Аптечка для військових має складатися з:

два турнікети оригінальних САТ (обов'язково сертифіковані);

ізраїльський тиснучий бандаж (якщо звичайний бандаж, то потрібно більше компресованих бинтів)

кровоспинне (не порошок, а в бинті);

назофарингальна трубка з лубрикантом;

оклюзійні наліпки (перевіряйте, чи містять вони клапан. Можна ставити одну наліпку з ним, одну – без);

компресований бинт;

стерильні накладки;

звичайний бинт (якісний бинт, не стару радянську марлю);

рукавички кілька пар (не чорного кольору, бо на ньому не видно крові. Бажано різних кольорів);

термоковдра;

ножиці атравматичні (перевіряйте на одязі, який складений кілька разів);

маркер;

протиопікові засоби.

"Не забувайте, що сама сумка (в яку складають засоби) має бути камуфляжного кольору. А самі речі – добре поскладані, щоб військовий швидко дістав потрібну річ. Інколи навіть аптечки від закордонних донорів доводиться перепаковувати", - наголосила волонтерка.

Нагадаємо, раніше військовий медик показала аптечку російських окупантів і розказала про вміст сумок російських військових санітарів. За її словами, вона не лікує, а вбиває російських військових.

Раніше, як писав УНІАН, журналісти порівняли аптечки ЗСУ і армії РФ. Так от, російських окупантів відправляють на війну в Україну з бинтом та джгутами Есмарха. А ось аптечки українських захисників наповнені всім необхідним для порятунку життя та допомоги за будь-яких поранень. Це бачать і самі окупанти, які обурюються, що їх кидають на смерть.

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