Учені налякали новою потенційною супербактерією

14:59, 13 липня 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація REUTERS

Експерти Британської асоціації сексуального здоров'я та ВІЛ виявили нового кандидата у супербактерії — мікроорганізми, що виробили стійкість до більшості відомих антибіотиків, у тому числі засобів «останнього резерву».

На думку дослідників, таких властивостей незабаром може набути бактерія Mycoplasma genitalium, передає Naked Science.

M. genitalium мешкає в органах сечовидільної та репродуктивної систем, вона передається від людини до людини під час статевого акту. Бактерія може викликати запалення різних органів: уретри, матки, фаллопієвих труб. Дослідження показують, що інфекції, викликані бактерією, можуть бути чинником розвитку безпліддя.

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Бактерії M. genitalium відомі з 1980-х, за цей час вони встигли виробити стійкість до багатьох антибіотиків. Симптоми викликаних ними захворювань легко сплутати з проявами інфекцій, що виникли за інших бактерій, наприклад, хламідій. Саме ця особливість робить M. genitalium потенційною супербактерією: мікоплазма вже встигла стати стійкою до багатьох засобів, ефективних при хламідіозі (наприклад, азитроміцину). У пацієнтів з M. genitalium антибіотики майже не полегшують симптомів і одночасно роблять мікоплазму все менш чутливою до ліків.

Фахівці вважають, що уповільнити цей процес допоможе тестування на M. genitalium для пацієнтів з уретритом і симптомами, характерними для сальпінгіту, запалення фаллопієвих труб. Зараз такі аналізи проводяться не завжди: у деяких країнах, включаючи США, схвалені лише деякі типи тестів на M. genitalium і лікарі рідко рекомендують пацієнтам. Таке тестування особливо важливе для жінок, які планують вагітність: не виявлена вчасно інфекція, пов'язана з M. genitalium, може стати причиною безпліддя.

Раніше американські вчені модифікували структуру антибіотика ванкоміцину таким чином, що він почав знищувати мікробів, що виробили стійкість до оригінальної версії цих ліків.

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Теги: #бактерії#антибіотики