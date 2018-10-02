Вчені прогнозують слабоумство та інсульт сотням мільйонів людей

Вчені порахували, що якщо початок недуги відстрочити на строк від одного до трьох років, то його ризик після 45 років знижується на 20%, а після 85 — на 50%.

Фахівці Медичного центру Університету Еразмус у Нідерландах провели масштабне дослідження, присвячене трьом неврологічним захворюванням: деменції, інсульту та паркінсонізму.

Вони дійшли висновку, що від деменції, хвороби Паркінсона або інсульту постраждає кожна друга жінка й кожен третій чоловік європеоїдної раси, повідомляє MedicalXpress.

Усього в дослідженні за 1990-2016 роки взяли участь понад 12 тис. осіб віком від 45 років, 58% склали жінки. Крім цього, кожен з них проходив повне обстеження кожні чотири роки. Контроль тривав до 1 січня 2016 року або до смерті пацієнта.

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За цей період померла 5 тис. 291 особа, при цьому 3 тис. 260 з них не був поставлений діагноз неврологічного розладу. В 1 тис. 489 осіб була виявлена деменція, включаючи хворобу Альцгеймера, в 1 тис. 285 осіб був інсульт, а у 263 розвинувся паркінсонізм.

Таким чином, ризик розвитку однієї з цих трьох хвороб для жінок склав 48%, для чоловіків — 36%.

Також автори дослідження зазначили, що деменція більш характерна для жінок, у них ризик розвитку дорівнює 25,9%, а в чоловіків — 13,7%. З іншого боку, чоловіки мають вищий ризик інсульту в ранньому віці у порівнянні з жінками.

Фахівці з'ясували, що перед розвитком цих захворювань у пацієнтів часто спостерігався високий кров'яний тиск, фібриляція передсердь, високий рівень холестерину і діабет другого типу.