У Британії з'явився міністр із запобігання суїцидам

Близько 4500 британців щороку закінчують життя самогубством.

У Британії з'явиться міністр із запобігання самогубствам.

Він був призначений через проведення першого у світі саміту з питань психічного здоров'я, який пройшов в країні у Всесвітній день психічного здоров'я. Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сказала, що призначення міністра охорони здоров'я Джекі Дойла-Прайса на нову роль допоможе впоратися зі стигмою, пов'язаною з самогубствами.

Також повідомляється, що близько 4500 британців щороку закінчують життя самогубством.

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На саміт у Лондоні зібралися міністри та офіційні особи з більш ніж 50 країн. Зустріч була організована секретарем з питань охорони здоров'я Метом Хенкоком і супроводжувалася герцогом і герцогинею Кембриджською.

Уряд також обіцяв велику підтримку в школах, залучення нових груп підтримки психічного здоров'я і надання допомоги у вимірі здоров'я учнів, у тому числі їх розумового благополуччя.

"Ми можемо покласти кінець стигмі, яка змусила занадто багатьох страждати в тиші і запобігти трагедії самогубства, яка забрала дуже багато життів", - заявила Мей.