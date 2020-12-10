В ході кібератаки на сервер EMA хакери отримали доступ до документів, пов'язаних з реєстрацією вакцини від Pfizer / BioNTech.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило про кібератаку на свої системи. Хакери могли отримати доступ до даних щодо нової вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

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На сайті агентства не уточнюють подробиць кібератаки, оскільки наразі йде розслідування інциденту.

Водночас компанія BioNTech повідомила, що в ході кібератаки на сервер EMA хакери отримали доступ до документів, пов'язаних з реєстрацією вакцини від Pfizer / BioNTech

Наголошується, що жодна система BioNTech і Pfizer не була зламана. На цю мить немає даних про те, що хтось з учасників дослідження вакцини був ідентифікований через витік даних.

Компанії чекають нової інформації від EMA. Європейське агентство, при цьому, запевняє, що інцидент не вплине на терміни прийняття рішення щодо вакцини.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

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Автор: Дмитро Захаров