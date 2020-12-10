Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило про кібератаку на свої системи. Хакери могли отримати доступ до даних щодо нової вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.
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На сайті агентства не уточнюють подробиць кібератаки, оскільки наразі йде розслідування інциденту.
Водночас компанія BioNTech повідомила, що в ході кібератаки на сервер EMA хакери отримали доступ до документів, пов'язаних з реєстрацією вакцини від Pfizer / BioNTech
Наголошується, що жодна система BioNTech і Pfizer не була зламана. На цю мить немає даних про те, що хтось з учасників дослідження вакцини був ідентифікований через витік даних.
Компанії чекають нової інформації від EMA. Європейське агентство, при цьому, запевняє, що інцидент не вплине на терміни прийняття рішення щодо вакцини.
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