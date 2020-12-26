За минулу добу в РФ виявили понад 29 тисяч нових заражень.

За минулу добу в Росії виявили 29 258 інфікованих коронавірусом. Так за весь період епідемії в РФ вже зареєстровано 3 млн 021 964 випадків інфікування.

Про це свідчать дані оперативного штабу щодо розповсюдження коронавірусу в РФ.

Читайте такожУ Росії за добу коронавірусом заразилась рекордна за час пандемії кількість людей - майже 30 тисячУ Москві приріст за цей період склав 7480 осіб.

За добу в країні померли 567 осіб, загальна кількість жертв досягло 54 226. Одужали і виписані з лікарень 2 млн 426 439 пацієнтів, зокрема, 28 185 за останню добу.

Нові хворі фіксувалися у всіх 85 регіонах країни. У Санкт-Петербурзі виявлено ще 3 755 нових випадків, 1 615 - в Московській області, 501 - в Нижегородській області, 425 - в Псковській області, 406 - Свердловській область, по 389 - у Воронезькій і Ростовській областях, 379 в Карелії, 371 в Архангельській області, 360 - у Вологодській, 346 - в Хабаровському краї, 331 - в Пермському краї, 328 - в Красноярському краї, 314 - в Челябінській області, 307 - в Самарській області. В інших регіонах менше ніж 300 нових інфікованих.

Коронавірус у світі: що відомо

Кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 80 млн осіб. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.

За його даними, у світі з початку пандемії станом на сьогоднішній ранок виявлено 79,9 млн хворих на COVID-19. 1,75 млн осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, вилікувались – понад 45 млн людей.

Найбільше інфікованих з початку пандемії виявлено у США – понад 18,7 млн; в Індії – більш як 10,1 млн; Бразилії – 7,4 млн; Росії – 2,9 млн; Франції – 2,6 млн; Сполученому Королівстві – понад 2,2 млн.

Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих перебуває на 16-му місці, між Іраном та Перу.

Станом на 26 грудня показник виявлених випадків коронавірусу в Україні суттєво зменшився.

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Автор: УНІАН