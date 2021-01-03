На 5 січня заплановано консультації між канцлером Німеччини Анґелою Меркель та головами урядів земель щодо локдауну.

Прем'єр-міністри федеральних земель Німеччини у вихідні дні дали зрозуміти, що не бачать підстав для послаблення нинішнього жорсткого локдауну, термін чинності якого збігає 10 січня.

Про це в неділю, 3 січня, написали ряд німецьких ЗМІ, спираючись на заяви прем'єрів, повідомляє Deutsche Welle.

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Відкритими залишаються хіба що питання, як довго мають тривати обмеження, а також чи варто відкривати школи на дитячі садки.

Зокрема, глава уряду Баварії Маркус Зедер висловив упевненість, що нинішній "локдаун має тривати до кінця січня".

За даними газети Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, для земель, котрі найбільше постраждали від нинішньої хвилі пандемії, необхідне подовження дії локдауну до 31 січня. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Саксонію і Тюрингію. Схожої думки дотримується й федеральний уряд.

Крім того, поки що немає єдності щодо точної дати відкриття для навчання шкіл та дитячих садочків, зазначає видання.

На 5 січня заплановано консультації між канцлером Німеччини Анґелою Меркель та головами урядів земель щодо локдауну, який, тою чи іншою мірою, триває в Німеччині вже два місяці. Востаннє обмеження були посилені в середині грудня, коли в країні зачинилися більшість магазинів та припинилося очне навчання в школах.

Коронавірус у Німеччині

Тим часом, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 3 січня семиденний показник захворюваності коронавірусом становив 139,6 на 100 тисяч жителів. Метою федерального уряду є досягти за допомогою локдауну зниження захворюваності до показника 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів.

Всього з початку епідемії у ФРН виявлено 1 млн 755 тис. 351 інфікованого. Загальна кількість летальних випадків склала 33 960. Одужали 1 млн 368 тис. 100 осіб.

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Автор: Світлана Закелова