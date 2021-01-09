Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США.

У світі 88 млн 885 тис. людей заразилися коронавірусом COVID-19.

Читайте такожЄвропейський офіс ВООЗ виявив "британський" штам коронавірусу в 22 країнахПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Крім цього, кількість летальних випадків досягло 1 млн 913 тис.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (21,8 млн), Індія (10,4 млн), Бразилія (8 млн), Росія (3,3 млн) і Великобританія (2,9 млн). Всього випадки зараження зареєстровані в 191 країні.

Найбільша кількість смертей зафіксована в США (368 тис.), Бразилії (201 тис.), Індії (150 тис.), Мексиці (132 тис.) і Британії (79 тис.).

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Автор: Ірина Погоріла