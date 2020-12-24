Також встановлено «рекорд» смертності за добу - померли 635 осіб.

Кількість заражень коронавірусом у Росії за добу зросла на 29935, це максимальний показник із початку пандемії.

Як передає ТАСС, за даними оперативного штабу з боротьби із коронавірусом, загальна кількість інфікованих досягла 2963688.

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Кількість смертей через COVID-19 у Росії за добу зросла на 635 проти 549 днем раніше, це добовий максимум із початку пандемії. Всього від інфекції померли 53096 пацієнтів.

«Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити лише після завершення епідемії) залишилась на рівні 1,79%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними штабу, кількість виписаних пацієнтів у Росії, в яких раніше діагностували коронавірус, збільшилась за добу на 26890. Всього вже одужали 2370857 осіб.

Коронавірус в Росії: що відомо

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Автор: Тамара Отовська