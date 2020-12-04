За добу недуга забрала життя 993 інфікованих в Італії.

В Італії зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії коронавірусу: напередодні померли 993 людини. Це більше, ніж під час піку епідемії навесні.

Про це розповіли у ТСН.

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Крім того, за добу зареєстровано 23 255 нових підтверджених випадків зараження COVID-19. Кількість людей, які побороли недугу, - це 23 474 особи.

Водночас в тамтешньому уряді кажуть, завдяки жорстким заходам вдалось сповільнити темпи поширення вірусу. На свята італійцям теж доведеться залишатись вдома. Від 21 грудня і до 6 січня у країні заборонено подорожі між регіонами.

До слова, від початку пандемії в Італії зареєстровано понад 1,66 млн випадків зараження COVID-19. Від ускладнень недуги померло понад 58 тисяч хворих.

Коронавірус в Італії: що відомо

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Автор: УНІАН