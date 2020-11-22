У концерні планують до кінця 2020 року виробити 20 млн доз вакцини від коронавірусу.

Вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу американського фармацевтичного концерну Moderna становитиме від 25 до 37 доларів залежно від обсягу поставки.

Про це заявив голова концерну Стефан Бансель в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 листопада, передає DW.

"Це справедлива ціна, якщо врахувати, наскільки високі витрати системи охорони здоров'я, якщо людина важко переносить зараження COVID-19", - пояснив очільник Moderna.

За його словами, концерн не зацікавлений в тому, щоб "отримати максимальну вигоду".

За словами Банселя, в концерні планують до кінця 2020 року виробити 20 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Він також охарактеризував переговори з Єврокомісією про постачання вакцини як конструктивні і заявив, що вони близькі до завершення, хоча "ще нічого не підписано". Одним із предметів переговорів є збір за резервування вакцин.

Раніше Moderna погодила його вартість з урядами низки країн, вказує Welt am Sonntag.

Вакцина від коронавірусу: новини

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Автор: Світлана Закелова