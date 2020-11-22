Вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу американського фармацевтичного концерну Moderna становитиме від 25 до 37 доларів залежно від обсягу поставки.
Про це заявив голова концерну Стефан Бансель в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 22 листопада, передає DW.
"Це справедлива ціна, якщо врахувати, наскільки високі витрати системи охорони здоров'я, якщо людина важко переносить зараження COVID-19", - пояснив очільник Moderna.
За його словами, концерн не зацікавлений в тому, щоб "отримати максимальну вигоду".
За словами Банселя, в концерні планують до кінця 2020 року виробити 20 млн доз вакцини від коронавірусу.
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Він також охарактеризував переговори з Єврокомісією про постачання вакцини як конструктивні і заявив, що вони близькі до завершення, хоча "ще нічого не підписано". Одним із предметів переговорів є збір за резервування вакцин.
Раніше Moderna погодила його вартість з урядами низки країн, вказує Welt am Sonntag.
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