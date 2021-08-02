У літніх людей, які перехворіли COVID-19, виявили дегенеративні зміни мозку.

Коронавірусна хвороба у літніх людей може викликати зміни в мозку, які відбуваються під час хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Журналісти проаналізували кілька досліджень на тему підвищеного ризику нейродегенеративних захворювань у перехворілих COVID-19.

Одне з них проводилося аргентинськими вченими. Вони виявили, що протягом шести місяців після хвороби в пам'яті та мисленні літніх людей спостерігається велика кількість деменційних змін незалежно від тяжкості перебігу хвороби.

Читайте такожКоронавірус у дітей стає агресивнішим: як змінився перебіг хвороби (відео)В ході іншого дослідження в крові літніх жителів Нью-Йорка, у яких на ранній стадії COVID-19 спостерігалися неврологічні симптоми, виявили білки, пов'язані з деменцією.

Протягом 3-6 місяців після зараження у 20% з них з'явилися проблеми з короткочасною пам'яттю, а у 34% були і серйозні порушення, зокрема проблеми з довготривалою пам'яттю і з підбором слів.

На цьому тлі віце-президентка американської "організації Альцгеймера" Хізер Снайдер закликала літніх людей вакцинуватися від коронавірусу, щоб захистити свій мозок.

Як повідомляв УНІАН, через COVID-19 може також ушкоджуватися підшлункова залоза, в результаті чого може розвинутися цукровий діабет.

Автор: Станислав Кожемякин