Правоохоронців всього світу закликали заздалегідь підготуватися до можливих видів кримінальної діяльності, пов’язаних з вакциною від коронавірусу.

Інтерпол видав попередження про імовірні спроби злочинних організацій підробляти вакцину від коронавірусу, або навіть красти справжні препарати.

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Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у в офіційному повідомленні організації. Інтерпол розіслав подібні попередження правоохоронцям у 194 країнах світу.

"Зараз, коли все більше вакцин від коронавірусу наближаються до стадії затверження та глобального розповсюдження, головне завдання - гарантувати безпеку ланцюжка постачання… У час, коли уряди готуються розгортати вакцинацію, злочинні організації готуються втрутитися або зірвати постачання", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронців всього світу закликали заздалегідь підготуватися до можливих видів кримінальної діяльності, пов’язаних з вакциною від коронавірусу.

В організації також припускають, що з поступовим відновленням міжнародних подорожей, яка буде, ймовірно, супроводжуватися вимогою негативного тесту на COVID-19, виникне ще один вид нелегального «бізнесу». Злочинці імовірно спробують продавати підробки тестів.

Вакцина від коронавірусу - що відомо

Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19 від Pfizer і BioNTech, яка показала свою ефективність на 95%.

Водночас третю фазу випробувань пройшла вакцина від коронавірусу американської компанії Moderna.

8 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу. За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США). "Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності запобігання розвитку COVID-19", - зазначив він.

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Автор: Дмитро Захаров