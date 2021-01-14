Якщо ситуація із інфікуванням коронавірусом погіршиться, то в країні запровадять новий локдаун, заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

Уряд Франції вирішив запровадати по всій країні комендантську годину, яка діятиме з 6-ї години вечора до 6-ї години ранку.

Як повідомляє DW з посиланням на прем'єр-міністра Жана Кастекса, рішення набуде чинності з 16 січня.

Комендантська година запроваджена щонайменше на два тижні. Під час її дії буде заборонено залишати своє помешкання з особистих причин. Усі магазини також повинні будуть зачинятися о 18-й годині.

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З середини грудня у більшій частині Франції комендантська година розпочиналася з 8-ї години вечора, а в деяких районах на сході країни, особливо сильно вражених коронавірусною інфекцією, вона діяла з 6-ї вечора.

Кастекс заявив, що різкого сплеску кількості інфікувань після свят не спостерігається. Втім, за його словами, новий локдаун може бути запроваджений "без зволікань", якщо ситуація погіршиться.

За словами французького прем'єра, ситуація у країні "контрольована", але все ще "нестійка". Школи продовжать працювати, але заняття спортом у приміщеннях заборонені. Необхідність посилення обмежень прем'єр-міністр пояснив прагненням уряду стримати поширення мутації коронавірусу, яку спершу виявили у Великобританії.

Всі мандрівники, які прибуватимуть до Франції з країн, що не входять до Європейського Союзу, мають надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття. Після прибуття вони мають перебувати в самоізоляції 7 днів, а потім потрібно буде здати ще один тест.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 14 січня у Франції зафіксовано 2 млн 888 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 69 тис. осіб, в яких підтвердили інфікування.

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Автор: Тамара Отовська