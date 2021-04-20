Рекомендацію сидіти прямо необхідно переосмислити, вважають науковці.

Нове дослідження австралійських науковців спростовує поширену думку про те, що згорблена поза за столом сприяє появі болю в шиї.

Як пише 24 канал з посиланням на Oxford Academic.

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У дослідженні науковці продовжили свою попередню наукову роботу, присвяченій поставі молодих людей. Коли учасникам було по 17 років, дослідники провели об'єктивну оцінку їхньої пози при сидінні за столом.

Тепер, коли ці молоді люди досягли віку 22 років, їх попросили відповісти на питання, пов'язані з болем у шиї. Вчені зібрали повні дані про 686 учасників.

"Ми вивчили, як зазвичай сидять люди, і виділили чотири групи поз. Ми хотіли визначити, як часто у людей з цих чотирьох груп розвивається біль в шиї. Ми врахували й інші чинники, які можуть впливати на виникнення болю в шиї, включаючи стать, масу тіла, ріст, наявність депресії, рівень фізичної активності, час використання комп'ютера", – зазначили науковці.

Виявилося, що ризик розвитку тривалого болю в спині нижче у дівчат, які сидять в розслаблених позах (з зігнутою спиною і нахиленою вперед головою), в порівнянні з тими, хто сидить прямо.

Для чоловіків такої закономірності науковці не виявили, з ризиком болю в шиї у них не пов'язали жодної пози.

Автори підкреслюють, що результати їхнього дослідження поширюються тільки на старших підлітків і молодь. Але вони вказують, що отримані дані піднімають питання щодо справедливості сьогоднішніх стандартних рекомендацій для профілактики болю в шиї. Рекомендацію сидіти прямо необхідно переосмислити, вважають науковці.

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Автор: Вікторія Гордієнко