Однак з понеділка, 8 березня, можливі послаблення.

Влада Німеччини збирається продовжити локдаун у зв'язку з пандемією коронавірусу до 28 березня.

Читайте такожУ Німеччині 8 людей передозувалися вакциною від COVID-19Про це повідомляє видання Focus з посиланням на проект постанови Уряду. Однак з понеділка, 8 березня, можливі послаблення.

У середу, 3 березня, канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна обговорити коронавірусні обмеження з лідерами 16 федеральних земель. Незважаючи на продовження локдауну, можуть бути введені наступні послаблення: наприклад, можуть бути відкриті книжкові, квіткові та інші магазини, дозволені невеликі особисті зустрічі чисельністю до п'яти осіб, передає kommersant.

Коронавірус в Німеччині

У Німеччині за добу виявили 3943 нових випадки зараження коронавірусом (напередодні — 4732), померли 358 осіб. За весь час пандемії заразилися 2,4 млн, померли 70,5 тис., одужали понад 2,2 млн.

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Автор: УНІАН