Влада Німеччини збирається продовжити локдаун у зв'язку з пандемією коронавірусу до 28 березня.
Читайте такожУ Німеччині 8 людей передозувалися вакциною від COVID-19Про це повідомляє видання Focus з посиланням на проект постанови Уряду. Однак з понеділка, 8 березня, можливі послаблення.
У середу, 3 березня, канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна обговорити коронавірусні обмеження з лідерами 16 федеральних земель. Незважаючи на продовження локдауну, можуть бути введені наступні послаблення: наприклад, можуть бути відкриті книжкові, квіткові та інші магазини, дозволені невеликі особисті зустрічі чисельністю до п'яти осіб, передає kommersant.
Коронавірус в Німеччині
У Німеччині за добу виявили 3943 нових випадки зараження коронавірусом (напередодні — 4732), померли 358 осіб. За весь час пандемії заразилися 2,4 млн, померли 70,5 тис., одужали понад 2,2 млн.
Новини по темі
- У Німеччині вперше офіційно підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР
- Вчені з Німеччини пояснили, чому одноразову маску не можна носити кілька днів
- Меркель: вакцинуватися від COVID-19, ймовірно, доведеться щороку
- У Німеччині собак навчили знаходити COVID-19 у людській слині (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram