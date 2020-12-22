Експерти пояснюють, чому поки немає причин боятися змін у геномі COVID-19.

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який викликає хворобу під назвою COVID-19. Через це виникли занепокоєння щодо того, як це вплине на сучасні вакцини проти хвороби,. Тож що зараз кажуть експерти про цю проблему?

Як пише Newsweek, новий варіант коронавірусу називають B.1.1.7 або VUI–202012/01. Його вперше виявили на південному сході Англії ще у вересні. Він містив кілька мутацій. Вчені у Великій Британії кажуть, що потенційно цей видозмінений коронавірус може бути на 70% більш заразним, ніж оригінальний. Хоча ознак того, що він викликає більш тяжкі симптоми, наразі немає.

Читайте такожThe Economist: Мутація COVID-19 стане причиною більш жорстких карантинівКілька експертів також пояснили, що поки немає доказів, які б вказували на зменшення ефективності вакцин проти нового штаму SARS-CoV-2. Однак, вчені досі намагаються дізнатися більше про новий варіант вірусу. Тож не виключено, що картинка зміниться, коли з'явиться більше даних.

Вірусолог з Університету Лестера доктор Джуліан Танг заявив: "Ми не бачимо жодного підвищення вірулентності або будь-яких великих змін у білках шипів, які б скоротили ефективність вакцин". Вчені все ще намагаються з'ясувати, як генетичні зміни допоможуть коронавірусу подолати імунітет, набутий за допомогою щеплення чи через природне зараження.

"Сподіваюся, що новий штам не змінить імунну реакцію настільки, щоб завадити появі захисту через вакцинацію. Хоча наслідки появи нового штаму досі з'ясовуються, цілком розумно намагатися скоротити його поширення в Британії й інших країнах світу", - сказав професор нових інфекційних захворювань Лондонської школи гігієни й тропічної медицини Мартін Гібберд.

Адмірал Беретт Жироар - член адміністрації Дональда Трампа, відповідальний за проведення тестів в США - сказав ABC News, що "зараз причин для тривоги немає". А Департамент охорони здоров'я стежить за поширенням мутованого коронавірусу.

"Ми не знаємо, чи він більш небезпечний. І, що важливіше, ми не бачимо жодної мутації, яка б допомогла йому уникнути дії вакцини. Я не можу сказати, що цього точно не станеться в майбутньому. Але зараз здається, що вакцини впорається з усім, що ми бачимо", - сказав Жироар.

Читайте такожУ ВООЗ пояснили, чи варто піднімати тривогу через мутацію коронавірусуУ Франції міністр охорони здоров'я Олів'є Веран сказав радіо-станції Europe 1, що сучасні вакцини від COVID-19 повинні бути ефективними і проти мутованої версії коронавірусу.

"Теоретично немає жодної причини, чому вакцина не повинна бути проти неї ефективною", - сказав Веран.

Newsweek пояснює, що у майбутньому вченим доведеться змінити вакцини від COVID-19. Оскільки коронавірус SARS-CoV-2 і надалі буде мутувати й змінюватися. Аналогічним чином, дослідникам доводиться змінювати формулу вакцин від сезонного грипу, щоб вона відповідала найсвіжішим його мутаціям.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Мутацію коронавірусу виявили у Великобританії. 19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%.

На цьому тлі все більше країн припиняють авіасполучення з Великобританією. Зокрема Данія закрила повітряний простір для літаків з Великобританії на 48 годин, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, які подальші заходи потрібні, повідомив глава МОЗ Магнус Хеуніке в Twitter.

Польща скасувала польоти літаків з Великобританії з півночі понеділка, написав прес-секретар польського уряду Петро Мюллер в Twitter. Дата відновлення рейсів не уточнюється.

Всього обмеження на авіасполучення з Великобританією і країнами, де була зареєстрована нова мутація, ввели більше 20 держав. Україна також планує закрити авіасполучення з Великобританією.

Тим часом," британський " вид коронавірусу вже зафіксований в Італії.

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Переклад: Лесь Димань