Бажання людей виїхати спровокувало скупчення людей на всіх вокзалах Лондона і в аеропортах, розповіла жителька британської столиці.

Через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, люди масово намагалися виїхати зі столиці.

Подробиці розповіла мешканка Лондона Юлія Беккер в ефірі каналу "Україна 24". За її словами, бажання людей виїхати спровокувало скупчення людей на всіх вокзалах Лондона і в аеропортах.

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"Всі намагаються масово покинути Лондон після того, як Борис Джонсон (прем'єр-міністр Великої Британії - ред.) повідомив про нові обмеження. Був ажіотаж і великі скупчення людей на всіх вокзалах Лондона і в аеропортах. Люди намагалися дістатися додому в різні регіони країни та в різні країни Європи", — сказала вона.

За словами жінки, заходи безпеки у Великій Британії поки не змінюють.

"Нових запобіжних заходів уряд не пропонує. Як і раніше, застерігають про новий штам, просять не виходити з дому, за можливості користуватися менше транспортом, надавати перевагу пішохідним і велосипедним прогулянкам. Наскільки я знаю, 65% хворих у Великій Британії зараз - захворіли на новий штам. Про вакцину поки ніхто не говорить. Я думаю, зараз перевірятимуть, чи чутлива вона до нового штаму. Всі обмеження запроваджені поки на період свят — аж до 30 грудня. Далі буде перегляд", — сказала вона.

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

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Автор: Андрій Василюк