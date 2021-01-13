В Угорщині підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу з Великобританії.
Як повідомляє Reuters, про це заявила головний хірург країни Сесілія Мюллер.
"Мої колеги визначили британський варіант вірусу, вже виявлений в сусідніх країнах, у зразках трьох пацієнтів", - повідомила вона.
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За словами медика, "було очевидно, що Угорщина не зуміє уникнути цього варіанту".
Раніше стало відомо, що Угорщина продовжила частковий локдаун, запроваджений через поширення захворювання коронавірусної хвороби, до 1 лютого.
Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу і у зв'язку з цим в Лондоні і на південному сході Англії ввели жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- Вчені з Великобританії прогнозують, що новий штам коронавірус, названий VOC 202012/0, на 56% заразніше, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
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