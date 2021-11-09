Одна з пар пояснює, що очікувала побачити "дитину зі світлою шкірою", такою ж, як їхній первісток. Однак з подивом виявили, що новонароджена дівчинка "виявилася набагато більш темношкірою".

В результаті помилки під час процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) дві пари в Каліфорнії народили біологічно чужих дітей. Батьки одного з малюків подали до суду на лікарів, вимагаючи компенсації за заподіяні їм моральні та психологічні страждання.

Друга постраждала пара побажала зберегти анонімність, в той час як інша - Дафна і Олександр Кардинале - зробили свою історію надбанням преси, пояснивши це тим, що подібні випадки відбуваються періодично, і мовчати про них не можна.

Читайте такожКоста-Ріка першою в світі зробила щеплення від коронавірусу обов'язковим для дітей

Вони подали до суду на Каліфорнійський центр репродуктивної медицини, де пройшли пологи, а також на афілійовану з нею лабораторію In VitroTech Labs. Позивачі кажуть, що стали жертвами помилки лікарів, недбалості та умисного приховування лікарської помилки. Клініка і лабораторія поки не прокоментували подію, передає Бі-бі-сі.

За словами адвоката сім'ї, інша постраждала пара також збирається подати до суду.

У судовому позові сказано, що Дафна і Олександр звернулися в Каліфорнійський центр репродуктивної медицини влітку 2018 року. Наступного року у них народилася дитина, але пара запідозрила недобре відразу.

Олександр Кардинале пояснює, що очікував побачити "дитину зі світлою шкірою", такою ж, як їх первісток. Однак батько з подивом виявив, що новонароджена дівчинка "виявилася набагато більш темношкірою, з чорними як смола волоссям", наголошується в позові.

"Це було настільки несподівано і дивно, що Олександр навіть відійшов на кілька кроків від крісла для пологів і сперся спиною об стіну, - пишуть адвокати. - Протягом наступних тижнів Олександр не міг позбутися думок про несподіваний зовнішній вигляд їхньої дочки. Було схоже на те, що вона належить до іншої раси, що виглядало абсолютно недоречно в світлі походження Дафни і Олександра".

Приблизно через два місяці після пологів пара вирішила зробити аналіз ДНК, який показав, що дитина генетично ніяк не пов'язана з Дафною і Олександром. "У мене було таке відчуття, що в кімнаті почали зрушуватися стіни, перед очима встав туман, я просто оніміла", - так описує мати свою реакцію на результати тесту.

Після цього Каліфорнійська клініка допомогла родині Кардинале знайти іншу пару, яка виносила їхню біологічну дитину - ця дівчинка народилася через тиждень. Коли товариші по нещастю вперше зустрілися, їхнім дітям було близько чотирьох місяців. Після ще кількох зустрічей вони вирішили обмінятися дочками - і зробили це в січні 2020 року, пройшовши необхідні юридичні формальності.

Хоча в результаті діти возз'єдналися зі своїми біологічними батьками, Дафна і Олександр кажуть, що ця історія далася їм дуже важко. Дафна Кардинале провела прес-конференцію, на якій заявила, що їх "біль і сум'яття неможливо недооцінити".

"Наші спогади про пологи тепер будуть назавжди затьмарені тим жахливим фактом, що нашу біологічну дитину віддали іншим людям, а я не зможу бути з немовлям, яке з'явилося на світ завдяки моїм стражданням", - сказала вона. "У мене вкрали можливість виносити власну дитину", - пояснює Дафна.

В інтерв'ю каналу Сі-бі-ес вона розповіла, що бажання повернути свою дитину було таким же сильним, як страх втратити ту, якій вона фізично дала життя. "Замість того, щоб годувати грудьми власну дитину, я годувала і зблизилася з малюком, якого мені потім довелося віддати", - каже жінка.

Вона додає, що ще важче довелося їх старшій семирічній дочці, яка не могла зрозуміти, чому у неї раптом з'явилася інша сестра.

У всіх членів сім'ї з'явилися різної вираженості симптоми тривожності і депресії, і зараз вони проходять психотерапію.

Це далеко не перший випадок у світі, коли при ЕКЗ відбувається підміна ембріона. У 2019 році ще одна сім'я в Каліфорнії виявила, що їхня дитина насправді народилася в Нью-Йорку. Пара подала в суд на жінку, яка народила дитину, яка, як повідомлялося, не хотіла її віддавати. За рішенням суду, немовля було передано генетичним батькам.

Що таке ЕКЗ

Екстракорпоральне запліднення - процедура, при якій яйцеклітина запліднюється поза маткою, в лабораторних умовах, а через кілька днів ембріон переносять в тіло матері, яка виношує дитину до пологів.

Автор: Віолетта Орлова