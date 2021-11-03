Жінка скаржилась, що медики затягують з вимушеним абортом через новий закон, що обмежує такі операції.

У районній лікарні Пщини (Польща) померла 32-річна вагітна, її рідні вважають, що лікарі не врятували життя жінці через скандальний закон про обмеження на аборти.

Про це у Facebook 1 листопада адвокати з компанії Budzowska.

Жінка звернулася до медиків ще у вересні з приводу відтоку навколоплідних вод. Лікарі виявили безводний стан і підтвердили раніше зареєстровані вроджені дефекти плоду.

Раніше ніж за 24 години після госпіталізації жінка померла. Причиною смерті пацієнтки став септичний шок. У загиблої залишилися чоловік та донька.

Читайте такожGooglе заблокував акаунти Слідчого комітету БілорусіПід час перебування у лікарні вагітна у своїх повідомленнях родині скаржилася, що медики посіли вичікувальну позицію і не стали одразу опорожнювати матку від плоду, пояснюючи це діючими обмеженнями на можливість легального аборту.

Проти лікарів відкрили справу за статтею про медичну помилку, провадження перебуває на розгляді в обласній прокуратурі Катовіце.

Своєю чергою, польські активісти за репродуктивні права стверджують, що померла стала першою жертвою нещодавно ухваленого закону про посилення обмежень на аборти, пише AP.

Про смерть жінки стало відомо тільки у п’ятницю, що викликало протести у Варшаві, Кракові та інших містах на початку тижня. Небайдужі громадяни вшанували пам’ять покійної запаленими свічками.

До запровадження нових обмежень жінки в Польщі могли робити аборти у трьох випадках: якщо вагітність настала унаслідок зґвалтування; якщо життя жінки знаходиться під загрозою; у випадку серйозних деформацій плоду.

Проте Конституційний суд під тиском консервативної правлячої партії постановив у 2020 році, що вроджені дефекти плоду не є обґрунтуванням для аборту.

Борці за права жінок заявляють, що лікарі відтепер чекають, поки плід, у якого немає шансів на виживання, помре в утробі, замість того, щоби врятувати життя породіллі і зробити аборт.

У лікарні, де сталася трагедія, відповіли у вівторок, що медики та акушери "зробили все можливе для порятунку життя дитини і пацієнтки".

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Автор: Яна Ставська