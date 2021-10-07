Рішення обґрунтовано дослідженням, в якому йдеться про "підвищений ризик побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда".

Влада Швеції, Данії та Норвегії призупинила і не рекомендувала використовувати вакцину Moderna проти COVID-19 для молодих людей через підвищений ризик серцевого запалення - дуже рідкісного побічного ефекту, пов'язаного зі щепленням.

Швеція призупинила використання Moderna для реципієнтів молодше 30 років до 1 грудня, Данія заявила, що не пропонуватиме цю вакцину особам молодше 18 років, а Норвегія закликала людей до 30 років вакцинуватися Pfizer, передає AP News.

Очікується, що про своє рішення з цього приводу незабаром оголосить також влада сусідньої Фінляндії.

Скандинавські країни обґрунтували своє рішення поки що неопублікованим дослідженням, в якому йдеться про "підвищений ризик побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда", хоча зазначається, що цей побічний ефект зустрічається рідко.

Читайте такожСША розповіли про побічні дії третьої дози COVID-вакцинПопередню інформацію про скандинавське дослідження відправили для оцінки в Комітет з побічних реакцій Європейського агентства лікарських засобів.

Вакцина Moderna проти COVID-19 отримала зелене світло для використання у всіх 27 країнах Європейського союзу для людей 18 років і старше в січні 2021 року. У липні Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало дозволити вакцинацію Moderna для неповнолітніх у віці 12-17 років. Найбільш частими побічними ефектами в молодих реципієнтів, як і в дорослих, були біль у руках, головний біль і втома.

Водночас регулятори США та Європи попередили, що вакцини Moderna і Pfizer, як припускається, пов'язані з рідкісною реакцією в підлітків і молодих людей - болем у грудях і запаленням серця.

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Автор: Катерина Комолова