З вакцинами було пов’язано два стани – міокардит і перикардит.

Європейський регулятор визначився з переліком побічних ефектів вакцин від коронавірусу Pfizer та Moderna.

Про це пише BBC.

Так, «дуже рідкісним» побічним ефектом препаратів є запалення серця. Побічні ефекти найчастіше зустрічаються у молодих чоловіків.

Симптоми запалення серця: біль у грудях, відчуття задухи та пришвидшене серцебиття.

Читайте такожВООЗ вивчає російський варіант коронавірусу, який може становити потенційну загрозуЗ вакцинами було пов’язано два стани – запалення самого серцевого м'яза (міокардит) і перикардит.

EMA виявив 145 випадків міокардиту і 138 випадків перикардиту зі 177 мільйонів введених доз Pfizer. У Moderna – 19 випадків міокардиту і 19 випадків перикардиту з 20 мільйонів введених доз.

Загинуло п’ятеро людей. У звіті зазначається, що це або люди похилого віку, або люди, що мають супутні хвороби.

Вакцинація в Україні

Понад два мільйони українців повністю вакциновані від COVID-19. За 9 липня одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 53 тис. 820 людей, повністю імунізовані - 60 тис. 840 осіб

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Яна Ставська