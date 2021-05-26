Компанія обіцяє надати регулюючим органам необхідні документи найближчим часом.

Moderna стверджує, що її вакцина від коронавірусу для підлітків віком з 12 до 17 років є «високоефективною».

Про це пише BBC.

Читайте такожЧерез нові спалахи COVID-19 Японія прискорює вакцинаціюУ випробуванні з участю 3732 добровольців, котрі отримали дві дози препарату, випадки зараження коронавірусом не спостерігалися у порівнянні з чотирма випадками у контрольній групі, яким вводили ін’єкції плацебо.

Moderna заявляє, що невдовзі надасть дані регулюючим органам кожної країни для отримання дозволу на використання вакцини для підлітків.

Наразі вакцина компанії Moderna дозволена людям від 18 років.

Хоча підлітки рідко серйозно хворіють на COVID-19, вони можуть поширити інфекцію. Експерти сподіваються, що вакцинація їх проти вірусу допоможе зупинити пандемію.

Вакцина Pfizer-BioNTech, яка дозволена для використання у віці старше 16 років, також тестується на дітях до 12 років, з метою залучення немовлят віком від шести місяців.

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Автор: Яна Ставська