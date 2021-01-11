Людям з цим захворюванням слід особливо ретельно дотримуватися карантинні обмеження.

Британські науковці, провівши масштабне дослідження, зробили висновок, що синдром серцевої недостатності вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусної інфекції.

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Дослідження опублікували на сайті ESC Heart Failure, пише Оглядач.

Провідний автор роботи, кардіолог Амардіп Дастідар підкреслив, що люди з таким захворюванням повинні перебувати у високій групі ризику в будь-якому віці. Їм також слід особливо ретельно дотримуватися карантинних обмежень.

У дослідженні говориться, що з 283 пацієнтів, які поступили в лікарню в Північному Брістолі (Британія) протягом 30 днів, у двох третин була хронічна форма серцевої недостатності. У цих пацієнтів також спостерігалася висока смертність.

"Це безпосередньо може вказувати на взаємодію або схильність до гірших наслідків для пацієнтів з гострою серцевою недостатністю з накладеною коронавірусною інфекцією", – вважає лікар.

Зазначимо, що серцева недостатність являє собою синдром, що виникає через погіршення насосної функції серця, що призводить до його нездатності забезпечити нормальне кровопостачання всього організму. Відбувається порушення циркуляції поживних речовин і кисню, виникає застій крові.

Смерть від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН