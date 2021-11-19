Зазначається, що також зростає кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих COVID-19 за останню добу - це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії коронавірусу в країні.

Так, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632, пише Yle.

Також повідомляється про 10 нових смертельних випадках, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті чого кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246 осіб.

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Також зростає кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії.

"На цьому тижні у нас 31 пацієнт в реанімаційних відділеннях. Минулого тижня їх було 20. Можна сказати, що завантаженість відділень інтенсивної терапії поки знаходиться на колишньому рівні. Це означає, що пацієнти надходять в реанімаційні відділення, їх лікують, переводять у звичайні палати, де вони відновлюються", - заявила експерт Міністерства соціального забезпечення та охорони здоров'я Лііса-Марія Волпіо-Пулкі.

"Наступні два тижні покажуть, це одиничний сплеск кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, чи ж ми маємо справу з тенденцією", - додала вона.

На сьогодні у Фінляндії понад 80,6% населення Фінляндії від 12 років пройшли повний курс вакцинації. Медики стверджують, що частка невакцинованих серед пацієнтів з коронавірусом у фінських лікарнях становить 70%.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 256 млн випадків інфікування COVID-19, у тому числі понад 5,1 млн летальних.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на сьогодні штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у світі і становить 99% від усіх випадків захворюваності.

Коронавірус у світі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко