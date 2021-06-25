Станом на сьогодні серед туристів, які перетнули кордон цього тижня, було виявлено 80 випадків захворювання, зокрема 34 з них повернулися до країни у вівторок.

У Фінляндії футбольні фанати, які повернулися з Росії після матчів на Євро-2020, спричинили спалах COVID-19.

Як повідомляє Helsinki Times, кілька десятків фінів, які повернулися з Санкт-Петербурга, де вболівали за національну збірну, отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Зазначається, що серед туристів, які перетнули кордон цього тижня, було виявлено 80 випадків захворювання, зокрема 34 з них повернулися до країни у вівторок після матчів в РФ.

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Наразі влада намагається зв'язатися з 800 громадянами, які ще не перевірялися на наявність захворювання.

Їх закликають уникати соціальних контактів та пройти тестування на COVID-19.

Влада країни очікує, що незабаром число хворих зростатиме через інкубаційний період у COVID-19.

Уточнюється, що влада занепокоєна поширенням в Росії одного із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта".

Збірна Фінляндії на Євро-2020

Збірна Фінляндії покинула Євро-2020 після групового турніру. Команда сенсаційно обіграла Данію, але програла Росії і Бельгії. Матчі проходили в російському Санкт-Петербурзі.

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Автор: Антоніна Доломанжи