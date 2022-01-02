Нові правила почнуть діяти з понеділка, 3 січня.

У Франції діти віком від 6 років повинні будуть носити медичні захисні маски на відкритому повітрі та в більшості громадських місць.

Такі правила почнуть діяти з понеділка, 3 січня, пише Politico Europe.

Нові запобіжні заходи було прийнято після того, як країна зареєструвала понад 230 000 нових випадків COVID-19 31 грудня.

Раніше діти у Франції мали носити маски з 11 років.

Читайте такожУ Франції діти помилково отримали велику дозу вакцини від коронавірусу: як це на них вплинулоПрем'єр-міністр Франції Жан Кастекс минулого тижня також позначив чимало інших обмежень, які почнуть діяти з січня, зокрема, вимогу до людей працювати з дому не менше трьох днів на тиждень. За порушення цих нових правил компаніям загрожує штраф до 50 000 євро. Також збори на відкритому повітрі буде обмежено до 5 000 осіб.

Крім того, Франція прагне прискорити темпи вакцинації проти COVID-19, тому тепер громадяни мають право на ревакцинацію вже через три місяці після останнього щеплення.

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