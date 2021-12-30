В Сполучених Штатах Америки у зв'язку зі стрімким поширенням "Омікрон"-варіанту середній тижневий показник зараження досяг 258 тис. 312 випадків.

У США і Франції зареєстровано максимальне з початку пандемії число нових випадків інфікування COVID-19 за добу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), на 27 грудня воно перевищило 440 тисяч. Агентство Reuters в середу, 29 грудня, передало, що в Сполучених Штатах Америки у зв'язку зі стрімким поширенням "Омікрон"-варіанту середній тижневий показник зараження досяг 258 тис. 312 випадків. До цього максимум фіксувався майже рік тому - 8 січня (250 тис. 141 випадок)

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За даними порталу Worldometer, з початку епідемії число виявлених заражень в США склало 54 млн 148 тис. 544, з діагнозом COVID померло 842 тис. 161 людина.

Як повідомляв УНІАН, у країнах Євросоюзу майже 80% дорослого населення за рік були щеплені від COVID-19.

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