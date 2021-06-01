Житель міста Чженьцзян, був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та інших симптомів.

Національна комісія охорони Здоров'я Китаю (NHC) заявила у вівторок, що в східній провінції Китаю Цзянсу був зафіксований перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3 у 41-річного чоловіка.

Про це пише EuroNews.

Чоловік, житель міста Чженьцзян, був госпіталізований 28 квітня через підвищення температури та інших симптомів, йдеться в заяві NHC. 28 травня йому був поставлений діагноз "пташиний грип H10N3", але не повідомляється подробиць про те, як ця людина була заражений цим вірусом. На даний момент пацієнт пішов на поправку і вже готовий до виписки.

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H10N3-це низькопатогенний штам вірусу у домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах дуже низький, відзначають в комісії. Його здатність передаватися від птиці людині також дуже низька.

Відзначається, що це перший у світі випадок передачі штаму H10N3 до людини, раніше подібного виявлено не було, а дане зараження визнали випадковим.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди раніше заражалися вірусами підтипу a (H5N1), A (H7N9) і A (H9N2) вірусу пташиного грипу і підтипу A (H1N1), A (H1N2) і (H3N2) вірусу свинячого грипу.

Нагадаємо, раніше китайські вчені Вейфен Ши і Джордж Гао заявили, що склад і історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 можуть стати причиною ще однієї пандемії.

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Автор: Ольга Броскова