Рішення про відновлення торгівлі курятиною набирає чинності з 20 березня цього року.

Європейський Союз визнав зонування України щодо високопатогенного грипу птиці, що дозволить відновити торгівлю продукцією птахівництва в умовах поширення цієї хвороби.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька, посилаючись на рішення Єврокомісії.

"Це дасть Україні Можливість відновити торгівлю між Україною та ЄС продукцією птахівництва навіть з урахуванням того, що досі діють карантинні обмеження в зонах, де були випадки хвороби, і поставляти безпечну продукцію з неінфікованих зон", - написала вона.

Магалецька зазначила, що рішення набирає чинності з 20 березня цього року.

Що цьому передувало

На початку березня Держпродспоживслужба зафіксувала загибель лебедів від пташиного грипу в Херсонській області.

18 лютого фахівці Держпродспоживслужби виявили спалах пташиного грипу під Києвом.

Наприкінці 2020 року Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що хвиля пташиного грипу з Євросоюзу дійшла і до України.

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Автор: Ганна Нагорна