Після того, як пристрій діагностує коронавірус, зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

У Словаччині винайшли новий пристрій для діагностики COVID-19. Він може виявляти хворобу за подихом людини менше ніж за 60 секунд.

Як пише The Slovak Spectator, новий пристрій називається FastBreathSpec. Його робота побудована на спектрометрії руху іонів. Після того, як пристрій діагностує коронавірус, зразки аналізу класифікуються відповідно до алгоритму машинного навчання.

У розробці пристрою брали участь компанія Masatech та окремі факультети університетів з Братислави Коменського й Словацького. Проект співфінансував Апарат Уряду.

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Які тести для виявлення COVID-19 є наразі

Нині для діагностики COVID-19 проводять ПЛР- тестування. Для забору зразків беруть мазок з носогорла.

Також є експрес-тести та ІФА-тести на антиген. Вони виявляють наявність антитіл до коронавірусу в крові.

Коронавірус у світі: що відомо

У світі з початку пандемії зареєстровано 183 млн 096 тис. 569 осіб, інфікованих коронавірусом. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса станом на ранок 3 липня.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 3 млн 964 тис. 102 особи.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у США, Індії та Бразилії.

Також зазначається, що загалом у світі було введено більш як 3,1 млрд доз вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 млн 236,4 тис. осіб, померли 52,4 тис.

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Автор: Вікторія Гордієнко