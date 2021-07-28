Повністю вакцинувалися вже понад 1,8 мільйона українців.

В Україні зробили понад 5 мільйонів щеплень від коронавірусної інфекції.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вранці в середу.

Він уточнив, що першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновано двома дозами 1 817 211 українців.

"У червні в Україні здійснили майже в чотири рази більше щеплень ніж у травні, відповідно 1,5 млн та 408 тис. щеплень. А за три з половиною тижні липня вже введено понад 2 млн доз. Рівень захворюваності на COVID-19 в країні зараз у рази нижчий, ніж навесні. Втім, це не означає, що небезпеки немає", - наголосив міністр.

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Ляшко нагадав про реєстрацію в Україні випадків штаму "Дельта" й наголосив, що вакцинація - це єдиний спосіб захиститися від нього.

"Щеплення значно знижує ризики тяжкого перебігу хвороби та смерті. Багато країн переконалися в цьому на власному досвіді. Наприклад, у США 16 липня повідомили, що понад 97% людей, яких зараз госпіталізують із COVID-19, не вакциновані. Прошу, запишіться на щеплення вже зараз. Вакцинуйтеся самі та допоможіть рідним і близьким зробити щеплення від COVID-19", - звернувся Ляшко до українців.

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Автор: Юрій Годован