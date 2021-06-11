Ще 10 млн доз буде поширено, але із застереженням урядової організації, що вона не може гарантувати, що при їх виробництві було дотримано необхідних правил.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило про необхідність викинути майже 60 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Причиною рішення називають можливе забруднення вакцин.

Ці дози були вироблені на фармацевтичному заводі у місті Балтімор, де раніше сталося забруднення інгредієнтів вакцин, після чого роботу підприємтсва було припинено.

Ще 10 млн доз буде поширено, але із застереженням урядової організації, що вона не може гарантувати, що при їх виробництві було дотримано необхідних правил.

Рішення викинути значну кількість вакцин може вплинути на плани адміністрації США надати іншим країнам 500 тис. вакцин, передає Голос Америки з посиланням на The Hill.

Раніше видання The New York Times повідомило, що FDA погодило продовжити термін використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson на 6 тижнів. Це рішення було ухвалено перед тим, як мільйони доз могли вичерпати термін використання. У виданні відзначили, що місцева влада у США не спромоглася використати запаси вакцини.

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Автор: Ірина Погоріла