Вимога була скасована шість місяців тому, але на тлі зростання захворюваності коронавірусом, влада вирішила повернути масочний режим в країні..

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що в країні повернуть вимогу носіння масок на вулиці у зв'язку з різким зростанням числа випадків зараження коронавірусом.

Санчес повідомив керівникам регіонів, що масочний режим буде затверджений до Різдва, повідомляє ЄвроПравда.

Вимога була скасована шість місяців тому, але у вівторок в Іспанії було зареєстровано рекордну кількість випадків зараження - 49 823.

Прем'єр також оголосив про прискорення програми ревакцинації за більш активної участі військових.

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В Іспанії високий показник вакцинації населення, що дозволило уникнути обмежувальних заходів, введених іншими країнами. Але варіант "Омікрон" поширився за лічені дні, і рівень захворюваності підскочив до 695 випадків на 100 тис. осіб, що вище показника, який фіксувався рік тому.

У ВООЗ, тим часом, заявили, що" Омікрон " вже домінує в Британії, Данії та Португалії і, швидше за все, стане домінуючим варіантом на всьому континенті через кілька тижнів. Вважається, що в Іспанії цей варіант припадає майже на половину інфекцій.

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