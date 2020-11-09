Варто нагадати, що Трамп вже не вперше говорить про створення вакцини вже у найближчому майбутньому.

Американська вакцина від COVID-19 буде ефективна на 90%.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

"Фондові ринки на підйомі! Вакцина буде вже скоро. Ймовірна ефективність - 90%! Які чудові новини!" - написав він.

Варто нагадати, що Трамп вже не вперше говорить про швидке створення вакцини. Зокрема, він обіцяв на передвиборчих дебатах, що американська вакцина буде готова вже "протягом пари тижнів".

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Вакцина від коронавірусу: що відомо

За даними ВООЗ, всього у світі проводиться близько 700 випробувань вакцин від COVID-19.

Україна є учасником Глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та кваліфікації ВООЗ.

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Автор: Денис Прядко