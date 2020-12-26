Угода передбачає поставку 550 тис. доз вакцин.

Туреччина підписала контракт на постачання вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.

Читайте такожТуреччина вирішила закупити китайську вакцину від COVID-19Про це повідомив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа. Повідомляється, що до кінця березня 2021 року Туреччина отримає 4,5 млн доз.

"Угода передбачає поставку 550 тис. доз вакцин, як очікується, або до кінця року, або на початку січня. Однак до кінця березня в нашу країну буде доставлено 4,5 млн доз вакцин», - написав Коджа в Twitter. За його словами, укладена угода передбачає можливість придбати до 30 млн доз вакцини на тих же умовах.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: УНІАН