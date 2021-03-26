Всього, вважають науковці, вакцинація пацієнтів перед операціями у всьому світі могла б рятувати майже 60 тисяч життів на рік.

Вакцинація перед плановими операціями може рятувати десятки тисяч життів в рік, вважають хірурги, які беруть участь в міжнародній програмі COVIDSurg Collaborative.

Як пише 24 канал з посиланням на Oxford Academic, автори нового дослідження виявили, що від 0,6% до 1,6% пацієнтів після планових операцій у всьому світі заражаються COVID-19. У тих, хто переніс коронавірусну інфекцію в перші 30 днів після хірургічного втручання, ризик смерті збільшується в 4-8 разів в порівнянні з середніми ризиками після операції.

"Наприклад, у пацієнта віком 70 років ризик смерті після операції з видалення раку зазвичай становить 2,8%. Цей ризик збільшується до 18,6% в разі захворювання COVID-19", – пояснили науковці.

Згідно з їхніми розрахунками, вакцинація 1840 осіб у віці 70 років рятує одне життя. Також рятує одне життя і вакцинація 351 сімдесятирічного пацієнта, якому призначена операція через рак.

Тому хірурги вважають, що повинен існувати пріоритет у вакцинації людей, які готуються до планових операцій. Всього, вважають науковці, вакцинація пацієнтів перед операціями у всьому світі могла б рятувати майже 60 тисяч життів на рік.

Автори дослідження припускають, що отримані ними дані найбільш актуальні для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Це пов'язано з тим, що там можуть не використовуватися деякі заходи профілактики COVID-19 в хірургічних стаціонарах, наприклад, регулярний скринінг на коронавірус і "безковідні" зони для переміщення пацієнтів.

Нове дослідження – результат співпраці понад 15 тисяч хірургів у всьому світі. Його результати були отримані при аналізі інформації про 140 тисяч пацієнтів в 116 країнах. Раніше ця ж група вчених запропонувала витримувати проміжок не менше 7 тижнів між COVID-19 і плановими операціями.

Під час першої хвилі пандемії COVID-19 були скасовані до 70% планових операцій, всього – близько 78 мільйонів процедур. До теперішнього часу обсяги хірургічної допомоги стали знову збільшуватися. Однак вчені прогнозують, що протягом 2021 року ці фірми не досягнуть показників, які були до пандемії.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко