Українці, які живуть і працюють у Польщі, зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу.
Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра республіки Міхал Дворчик, передає "Польське радіо".
"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - запевнив він.
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Він уточнив, що додаткових документів, окрім тих, які підтверджують наявність регульованого місця проживання в Польщі, не вимагатимуть.
"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - нагадав він.
За його словами, вакцина буде доступна кожному і що можна буде записатись на неї, навіть якщо людина не застрахована. Тому це стосується і бездомних людей, які зможуть зробити щеплення від коронавірусу.
Вакцинація від коронавірусу в Польщі
- Перша партія вакцини надійшла до Польщі 25 грудня, перша вакцинація від COVID-19 розпочалась 27 грудня.
- До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.
- Перші щеплення зробили польським медичним працівникам.
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