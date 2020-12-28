27 грудня в Польщі та усіх країнах ЄС розпочалася вакцинація від коронавірусу.

Українці, які живуть і працюють у Польщі, зможуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу.

Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра республіки Міхал Дворчик, передає "Польське радіо".

"Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - запевнив він.

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Він уточнив, що додаткових документів, окрім тих, які підтверджують наявність регульованого місця проживання в Польщі, не вимагатимуть.

"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - нагадав він.

За його словами, вакцина буде доступна кожному і що можна буде записатись на неї, навіть якщо людина не застрахована. Тому це стосується і бездомних людей, які зможуть зробити щеплення від коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в Польщі

Перша партія вакцини надійшла до Польщі 25 грудня, перша вакцинація від COVID-19 розпочалась 27 грудня.

До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини.

Перші щеплення зробили польським медичним працівникам.

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Автор: Юрій Годован