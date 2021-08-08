Дік Фаррелл називав вакцини від коронавірусу шахрайством.

Радіоведучий з Флориди Дік Фаррелл помер у США від коронавірусу. Він заявляв, що COVID-вакцини - шахрайство.

Про це повідомляє видання Independent.

Радіоведучий назвав вакцини "підробленою маячнею", а головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі обізвав "збожеволілим від влади божевільним брехуном" та "ледачим виродком". Також він закликав людей відмовитися від вакцинації.

Близько трьох тижнів тому 65-річний Фаррелл потрапив до лікарні, де у нього діагностували COVID-19, після чого його думка змінилася.

Читайте такожБезпліддя і вакцинація: науковці розвіяли чуйні щодня COVID-щепленняДруг радіоведучого повідомив, що Фаррелл написав йому та закликав вакцинуватися від коронавірусу.

"Він сказав мені, що вірус - не жарт, і додав, що й сам мав би прищепитися" – розповів чоловік.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Лос-Анджелесі помер від COVID - 19 34-річний блогер Стівен Хармон, який заявляв про відмову від ковід-вакцини і насміхався над нею. Чоловік боровся з хворобою протягом місяця.

Про його смерть повідомив засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Х'юстон, членом якої був блогер.

Останній свій пост в Twitter Хармон опублікував 21 липня, незадовго до підключення до ШВЛ. Він лежав у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер того ж дня.

Автор: Анастасія Горбачова