34-річний чоловік послідовно виступав у соцмережах проти COVID-вакцинації, насміхаючись над її прихильниками.

У Лос-Анджелесі (США) помер від COVID-19 34-річний блогер Стівен Хармон, який заявляв про відмову від ковід-вакцини і насміхався над нею. Чоловік боровся з хворобою протягом місяця.

Про його смерть повідомив засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Х'юстон, членом якої був блогер, пише CBS Los Angeles.

Останній свій пост в Twitter Хармон опублікував 21 липня, незадовго до підключення до ШВЛ. Він лежав у лікарні в передмісті Лос-Анджелеса, де і помер того ж дня.

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"Будь ласка, моліться, вони хочуть підключити мене до апарату штучної вентиляції легенів", — написав блогер.

Незадовго до цього Хармон написав у Twitter речитатив за мотивами пісні репера Jay-Z: "Якщо у тебе проблеми з електронною поштою, я співчуваю тобі, синку. У мене 99 проблем, але з вакцинацією – ні".

Попри боротьбу з вірусом, Хармон все ще виступав проти вакцини, стверджуючи, що його віра захистить його. Перед смертю він жартував про пандемію і вакцини, ділячись мемами зі словами, що довіряє Біблії, а не науковцям.

Засновник протестантської церкви Hillsong Брайан Х'юстон, який підтвердив смерть Хармона, закликав парафіян "слідувати вказівкам лікарів".

На сьогодні в США зафіксували 34,4 мільйона випадків коронавірусного захворювання, з них 610 тисяч осіб померли від ускладнень.

Також в Штатах триває вакцинація від COVID-19. Одне щеплення отримали 56,8% населення, а 49% — повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, пише Bloomberg.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко