Всесвітня організація охорони здоров’я не може змусити Китай розкрити більше даних про походження коронавірусу.
Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян, пише The Guardian.
«ВООЗ не має права примушувати кого-небудь щодо цього», – відповів він під тиском репортера, що організація «змусить» Китай бути більш відкритим.
«Ми повністю очікуємо на співпрацю, вклад й підтримку усіх наших держав-членів у цьому починанні», – додав Раян.
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Китай повідомив про спалах невідомої смертельної хвороби в Ухані взимку 2019 року. Влада КНР закрила місто на карантин, однак це не зупинило передачу вірусу. З моменту пандемії у світі загинули вже понад 3,7 мільйона людей.
Наразі фахівці розглядають кілька версій походження коронавірусу - через його витік з китайської лабораторії та зараження через інфіковану тварину.
Дослідження щодо походження вірусу гальмує влада Китаю, про що неодноразово у своїх звітах повідомляла ВООЗ. Спершу фахівцям передавали підозрілу документацію, а потім обмежували доступ до об’єктів китайської провінції.
Спецслужби Британії та американські фахівці дійшли висновків, що гіпотеза про «штучне» походження вірусу може бути цілком виправданою. У розслідуваннях йдеться про три випадки інфікування COVID-19 серед дослідників інституту вірусології в Ухані ще в листопаді 2019 року.
Колишній президент США Дональд Трамп звинувачував КНР у замовчуванні спалаху вірусу, через що поширення недуги ніхто не контролював.
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