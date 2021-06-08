Дослідження щодо походження вірусу гальмує влада Китаю, про що неодноразово заявляла ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я не може змусити Китай розкрити більше даних про походження коронавірусу.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян, пише The Guardian.

«ВООЗ не має права примушувати кого-небудь щодо цього», – відповів він під тиском репортера, що організація «змусить» Китай бути більш відкритим.

«Ми повністю очікуємо на співпрацю, вклад й підтримку усіх наших держав-членів у цьому починанні», – додав Раян.

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Китай повідомив про спалах невідомої смертельної хвороби в Ухані взимку 2019 року. Влада КНР закрила місто на карантин, однак це не зупинило передачу вірусу. З моменту пандемії у світі загинули вже понад 3,7 мільйона людей.

Наразі фахівці розглядають кілька версій походження коронавірусу - через його витік з китайської лабораторії та зараження через інфіковану тварину.

Дослідження щодо походження вірусу гальмує влада Китаю, про що неодноразово у своїх звітах повідомляла ВООЗ. Спершу фахівцям передавали підозрілу документацію, а потім обмежували доступ до об’єктів китайської провінції.

Спецслужби Британії та американські фахівці дійшли висновків, що гіпотеза про «штучне» походження вірусу може бути цілком виправданою. У розслідуваннях йдеться про три випадки інфікування COVID-19 серед дослідників інституту вірусології в Ухані ще в листопаді 2019 року.

Колишній президент США Дональд Трамп звинувачував КНР у замовчуванні спалаху вірусу, через що поширення недуги ніхто не контролював.

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Автор: Яна Ставська