Вісцеральний жир змушує рости живіт - він розташований в черевній порожнині людини і обволікає внутрішні органи.

На думку вчених, найшвидшим способом зменшити вісцеральний жир на животі є скорочення вуглеводів – в першу чергу, за рахунок продуктів, що містять цукор.

Читайте такожЛікарі розповіли, як стрес пов'язаний із зайвою вагою і як не поправитися в складний періодВісцеральний жир змушує рости живіт - він розташований в черевній порожнині людини і обволікає внутрішні органи. Його скупчення небезпечне не тільки втратою талії, воно збільшує ризик метаболічних порушень, сприяє розвитку діабету.

Медики нагадують, що ризик збільшення вісцерального жиру на животі підвищується з віком. У міру того, як людина старіє, рецептори інсуліну клітинної стінки стають менш чутливими. Це означає, що рівень глюкози в крові підвищується, а відразу після їжі може бути дуже високим. Наслідком даного процесу стає інтенсивне накопичення жирових клітин.

«Після їжі наша кров стає насиченою глюкозою і жирними кислотами, і цей "токсичний бульйон" може сприяти розвитку різних порушень, включаючи швидке зростання жиру на животі, включаючи жирові клітини, розташовані в глибині", - розповіли експерти виданню Express, передає medikforum.

Як можна позбутися небезпечного жиру на животі? Найшвидшим способом, на думку фахівців, є контроль споживаних цукру і вуглеводів. Більше 20 рандомізованих контрольованих досліджень показали, що системи харчування з низьким вмістом вуглеводів забезпечують зменшення жирового прошарку і зниження ваги і в два-три рази швидше, ніж дієти з низьким вмістом жирів. Причому вони скорочують також вісцеральний жир навколо органів порожнини живота, печінки.

Для швидкого зменшення жиру на животі в першу чергу фахівці радять скорочувати споживання джерел швидких вуглеводів, тобто тих, що містять цукор.

"Численні дослідження показали, що надлишок цукру, в основному через велику кількість фруктози, може сприяти накопиченню жиру в районі живота і печінки. Найефективнішим способом зменшити вісцеральний жир на животі є відмова від рафінованих вуглеводів, таких як цукор (особливо рідкий), цукерки, білий хліб у поєднанні з високим споживанням білка», - поділилися рекомендацією лікарі.

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Автор: УНІАН