Надалі планується запуск е-рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати.

З квітня усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатись в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич.

Говорячи про впровадження електронного рецепту на антибіотики, вона зауважила: "Починаючи з квітня, усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатись в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта".

Таким чином, зауважила Карчевич, МОЗ кидає виклик проблемі безконтрольного вживання цих препаратів, що може спричинити "резистентність, тобто, стійкість бактерій до антибіотиків при лікуванні дедалі більшої кількості хвороб".

"Після запуску електронного рецепта на антибіотики, також наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні засоби та усі рецептурні препарати", - додала представниця МОЗ.

Довідка УНІАН. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року резистентні до антимікробних лікарських засобів мікроорганізми можуть призводити до смерті 10 млн людей на рік.

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