Легендарний сом із Варшави, якого спіймав українець, несподівано вижив: де він зараз

Місцеві жителі боялися, що знамениту рибу вже втрачено назавжди, однак правоохоронці розкрили її подальшу долю.

40-кілограмовий сом, який був символом озера Балатон у Варшаві та якого наприкінці травня незаконно виловив громадянин України, залишився живим. Після резонансного інциденту рибу випустили в іншу водойму в межах польської столиці, повідомляє польське видання Fakt із посиланням на поліцію Варшави.

За словами речниці варшавської поліції Йоанни Венгріняк, легендарний сом нині перебуває в іншому міському водоймищі. Саме туди його випустив чоловік, який раніше виловив рибу. Правоохоронці не уточнили, чи зробив він це добровільно, чи після втручання поліції.

Після інциденту серед мешканців Варшави поширилися побоювання, що рибу, яка прожила в озері близько двох десятиліть, могли вбити та з'їсти. Однак ця інформація не підтвердилася.

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Водночас відомо, що 57-річного громадянина України, який виловив сома, звинуватили у перевезенні риби, виловленої під час охоронного періоду, а також у жорстокому поводженні з твариною під час транспортування без доступу до води.

Крім того, Прикордонна служба Польщі ухвалила рішення про його депортацію до України. Чоловікові також заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони на п'ять років. Польська влада пояснила це тим, що його перебування в країні становило загрозу громадському порядку.

Сом був місцевою знаменитістю

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на озері Балатон у варшавському районі Гоцлав. За даними поліції району Прага-Полуднє, двоє чоловіків рибалили з водного велосипеда, коли впіймали велетенського сома.

Риба завдовжки близько 180 сантиметрів і вагою майже 40 кілограмів була добре відома місцевим жителям та вважалася символом озера. Очевидці розповідали, що після вилову чоловіки поклали живого сома до багажника автомобіля та поїхали, що викликало обурення десятків свідків.

Саме після звернень очевидців справою зацікавилися правоохоронці, а історія набула широкого розголосу в польських медіа.

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