У чоловіків знайшли техніку, здатну втрутитися у стратегічні IT-системи Польщі.

У центрі Варшави поліція затримала трьох громадян України, у яких виявили детектор шпигунських пристроїв та обладнання, що може бути використане для зламу телекомунікаційних і державних IT-систем. Про це повідомляє PAP.

Як зазначив старший сержант Каспер Войтечко, патрульні зупинили автомобіль у центрі міста. У салоні перебували троє українців — 43, 42 та 39 років. Під час розмови вони заявили, що "подорожують Європою", прибули до Польщі кількома годинами раніше та планували незабаром вирушити до Литви.

Під час ретельного огляду автомобіля поліцейські виявили великий набір обладнання:

Відео дня

детектор шпигунських пристроїв;

сучасні хакерські інструменти;

антени, роутери, камери;

ноутбуки та портативні диски;

значну кількість SIM-карт.

За словами поліції, чоловіки не змогли логічно пояснити призначення цієї техніки. Вони назвали себе IT-спеціалістами, але під час уточнювальних питань раптово "забули англійську" і робили вигляд, що не розуміють.

Прокуратура висунула їм звинувачення у шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та незаконному володінні обладнанням і програмами, призначеними для вчинення злочинів, зокрема щодо пошкодження даних, важливих для нацоборони.

Суд ухвалив рішення взяти всіх трьох під варту на три місяці.

Затримання українців у Польщі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями у Польщі затримали двох громадян України. Їх підозрюють у шпигунстві за критично важливою інфраструктурою.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжиньський розповів журналістам, що чоловіка і жінку 32 і 34 років затримали в Катовіце за підозрою в роботі на іноземну розвідку. За його словами, підозрювані намагалися "оцінити військовий потенціал Польщі".

Вас також можуть зацікавити новини: