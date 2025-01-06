Масовий теракт серед військових на Київщині: СБУ викрила плани російських спецслужб

Неповнолітнього терориста та трьох інших агентів, причетних до планування цього злочину, було затримано.

Служба безпеки України викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових у Київській області.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, за результатами спецоперації було затримано чотирьох учасників агентурної мережі Росії, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один з підрозділів Сил оборони.

"За матеріалами слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення", - розповіли у СБУ.

Підкреслюється, що сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець.

"Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", - додали у Службі.

Так, контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила заходів, аби запобігти теракту. Неповнолітнього терориста та трьох інших агентів, причетних до планування цього злочину, було затримано.

"Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", - йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії. Одним з агентів виявився 16-річний студент з Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Ще один учасник мережі - 19-річний хлопець, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку та військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам "початковий тайник" облаштували дві жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб Росії зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Під час обшуків у затриманих було вилучено мобільні телефони з доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї з агенток було вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракти в Україні

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня біля однієї з адміністративних будівель у центральному районі Дніпра стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед них - двоє поліцейських.

Згодом в СБУ заявили про затримання чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель області.

Пізніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Так, він перебуватиме під вартою до 12 лютого.

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